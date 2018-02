Jede Sekunde gehen zwei Kinder erstmals ins Netz

Weltweit ist einer von drei Internetnutzern ein Kind. Dennoch wird zu wenig unternommen, um sie vor den Gefahren der digitalen Welt zu schützen, die Spur an Informationen abzusichern, die ihre Online-Aktivitäten hinterlassen, und ihren Zugang zu sicheren und qualitätsvollen Online-Inhalten zu erhöhen, wie UNICEF im Bericht "Zur Situation der Kinder in der Welt 2017: Kinder in einer digitalen Welt" festhält. Der Bericht macht deutlich, dass die Verpflichtung, Kinder in der digitalen Welt zu beschützen, alle Bereiche betrifft: Regierungen, Familien, Schulen und andere Institutionen, sowie im privaten Sektor.