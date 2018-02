Nie wieder Wasserscheu!

Im Notfallset gegen diese Angst ging es zunächst um eine Bestandsaufnahme und nachfolgende Ursachenforschung. Es gelang der Therapeutin, eine Vertrauensbasis mit der verschreckten Frau herzustellen. Allerdings dauerte es etwa sechs Monate, ehe Renate von traumatischen Erlebnissen mit Wasser in ihrer Kindheit erzählte. Schließlich erklärte sich die Frau bereit, im Rahmen der sogenannten Expositionstherapie mit Wasser in Berührung zu kommen: Renate setzte sich gezielt der gefürchteten Situation aus und plantschte anfangs wie ein kleines Kind in einer mit nur wenig lauwarmem Wasser gefüllten Badewanne. Sie ließ aber noch vorher Spielzeugentchen schwimmen, ehe sie sich dazu gesellte. Durch diesen spielerischen Zugang und auch mit dem nötigen Humor gelang es Renate nach und nach ihre Verbissenheit abzulegen. Ein paar Wochen später erfolgte der erste Schwimmbadbesuch in Begleitung der Therapeutin. Mit ermutigendem Ergebnis: Zwar gab es Rückschläge (Renate hockte dann zeitweilig nur verzagt am Beckenrand), aber letztlich machte sie sogar spaßige Erfahrungen mit dem Wasser und lernte schwimmen! Wer Angst vor Wasser hat, muss vorsichtig lernen, dass dieses Element tragen kann und grundsätzlich kein Feind ist. Heute nimmt Renate an der Schwimmgruppe ihrer Freundinnen teil und hat das Angebot, wieder in ihren früheren Beruf einzusteigen.