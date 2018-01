Fünfer im Halbjahreszeugnis – was nun?

3. In Kontakt bleiben

Wenn die Noten schlechter ausgefallen sind als erwartet, bringt ein großes Donnerwetter gar nichts. Kinder und Jugendliche sind in der Regel selbst unzufrieden über schlechte Leistungen in der Schule. Deshalb sollten Eltern ihre eigene Enttäuschung und ihren Ärger nicht in den Vordergrund stellen. Kinder brauchen besonders in dieser Zeit Unterstützung und die Gewissheit, dass ihre Eltern sie auch trotz schlechter Noten lieben. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass das Schulergebnis für Sie nichts an Ihrer Liebe zu ihm ändert. Reagieren Sie auch nicht mit Schweigen oder sonstigem abweisenden Verhalten. Das vergrößert nur den Zeugnisfrust und die Schulunlust.



4. Positives finden

Sich über schlechte Noten zu ärgern, ist eine normale Reaktion der Eltern. Doch sollte diese Reaktion nicht dazu führen, dem Kind zu vermitteln, dass es nichts kann und dass aus ihm nichts wird. Solche Aussagen sind verletzend und fördern nicht die Motivation. Bevor Sie die schlechten Beurteilungen zum Thema machen, fokussieren Sie sich auf die guten Zeugnisaussagen. Ihr Kind hat bestimmt nicht in allen Fächern schlechte Noten, daher würdigen Sie auch seine guten Leistungen. Beginnen Sie ein Gespräch mit Ihrem Kind positiv und erkennen Sie gute Leistungen Ihres Kindes an. Hat Ihr Kind besondere Stärken in einigen Fächern oder hat es sich in einem Gegenstand verbessert, dann kann sich anerkennendes Lob positive auf das Selbstbewusstsein ihres Kindes auswirken und den Blick auf besondere Talente lenken.