In diesem Game bauen Sie Ihren eigenen Todesstern!

Wer in seiner Freizeit gerne - natürlich rein virtuell - Planeten zerstört, sollte sich den 22. Februar vormerken. An diesem Tage veröffentlicht Paradox Interactive das "Apocalypse"-Add-on zum Weltraum-Strategiespiel "Stellaris". Die Erweiterung bringt viele neue Möglichkeiten der Kriegsführung ins Spiel und lässt die Spieler sogar in bester Todesstern-Manier à la "Star Wars" riesige Anti-Planeten-Waffen bauen. Im Trailer gewähren die Entwickler einen Einblick in die Story, die interessierte Rundenstrategen erwartet.