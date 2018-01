Künstliche Intelligenz sagt Todeszeitpunkt voraus

Die ersten Resultate sind vielversprechend: Aus den Ergebnissen, bei denen sich die KI am sichersten war, wurden 50 Patienten zufällig ausgewählt und ihre Akten anschließend den Palliativ-Spezialisten der Uniklinik vorgelegt. Diese waren sich angesichts der weiteren Krankheitsverläufe in allen Fällen einig, dass die Patienten für die Palliativversorgung infrage gekommen wären. In einem Pilotprojekt am Uniklinikum Stanford soll die KI daher nun an neu eingewiesenen Patienten erprobt werden und unter ihnen jene identifizieren, die für die Palliativpflege infrage kämen.