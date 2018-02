Montenegro, die Côte d'Azur des Ostens

Die wirklich großen Meeresdampfer, die Kreuzfahrtschiffe, ankern aber nicht in Porto Montenegro, sondern vor Kotor. Die UNESCO-Hafenstadt liegt in einer fjordähnlichen Bucht. Auf dem Wasser, das an schwarzen Samt erinnert, spiegelt sich die dramatische Berglandschaft Montenegros. Bis zu 10.000 Touristen strömen am Tag nach Kotor – eine beachtliche Zahl, wohnen in der Altstadt doch nur ein paar hundert Einwohner. Noch heute zeugen imposante Kirchen und Paläste von dem einstigen Eroberer der Stadt: Vier Jahrhunderte unterwarf sich Kotor der Fremdherrschaft der Venezianer. Der Hauch dieser Epoche ist noch heute in den Gassen zu spüren.