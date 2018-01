Europa sucht seinen Platz neben den USA und China

„Tech-Industrie ist stark wie nie zuvor“

Zugleich gab es optimistische Signale. "Die europäische Tech-Industrie ist so stark wie nie zuvor", verkündete in Tom Wehmeier vom Start-up-Investor Atomico, der jährliche Analysen der Branche erstellt. "Wir haben unseren eigenen Bauplan dafür, wie ein erfolgreiches Technologie-Ökosystem aussehen kann." Allein im vergangenen Jahr seien 3,5 Milliarden Euro in europäische Start-ups investiert worden. Noch vor einigen Jahren sei in Frage gestellt worden, ob Europa globale Champions hervorbringen könne. "Die Frage jetzt ist nicht mehr ob, sondern wo, wann und wie groß sie werden."