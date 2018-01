Steuern für Google & Co.: Österreich mit Offensive

Finanzminister Hartwig Löger reist am Montag zum ersten Arbeitstreffen mit seinen europäischen Amtskollegen nach Brüssel. Mit im Gepäck hat er das Konzept, mit dem Google, Facebook und Co. künftig dazu gebracht werden sollen, Steuern zu zahlen. Österreich will auf europäischer Ebene für das Modell Druck machen, es notfalls aber auch im Alleingang durchsetzen.