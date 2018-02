Tradfri: Wie gut ist Ikeas smarte Beleuchtung?

Unkomplizierte Installation

Tradfri ist also „Work in Progress“. Es ist allerdings auch schon erstaunlich benutzerfreundlich. Die Installation gestaltete sich im Test ganz einfach: Glühbirne in die Fassung schrauben, einschalten, Batterien in die Fernbedienung geben, beide Geräte nebeneinanderhalten – und schon wird eine Verbindung hergestellt und das smarte Leuchtmittel ist steuerbar. Die Verbindung mit der Tradfri-App am Smartphone wird ebenfalls unkompliziert aufgebaut: Gateway mit dem Router verbinden, Schalter und Dimmer zum Gateway halten, und schon sind die Komponenten ins Gateway eingegliedert. Es folgt noch ein gewisser Sortier- und Konfigurationsaufwand in der App, insgesamt ist Tradfri aber recht einsteigerfreundlich und auch Smart-Home-Neulingen zumutbar. Zumal es für alle Installationsarbeiten gut gemachte Video-Tutorials gibt.