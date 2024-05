Cobra-Einsatz in brennendem Haus wegen Messer-Mann

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen sowohl Wohnhaus als auch Stadel bereits in Vollbrand. Wie die Polizei berichtet, war auch ein Bewohner des Hauses vor Ort. Er soll sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden haben. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet, was die Cobra auf den Plan rief.