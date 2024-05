Explosion in Garage: Mann (53) schwer verletzt

Ein Mann arbeitete Mittwochabend an einem Geländewagen in einer Garage, als es plötzlich zu einer Explosion kam. Der Mann hatte laut Polizeiangaben in einer Montagegrube mit einem Winkelschleifer hantiert. Dabei dürfte sich durch Funkenflug in einem Fass befindliches Benzin-Öl-Gemisch entzündet und eine explosionsartige Stichflamme gebildet haben.