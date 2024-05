Schicker: „Klauß ist ein schlechter Verlierer“

„Der komplette Wahnsinn“

„Es gibt neun Schiedsrichter, die auf Foul für uns entscheiden und einen, der gegen uns entscheidet. Den hatten wir heute wieder am Platz. Herzlichen Glückwunsch“, tobte der Rapid-Trainer. „Da brauchen wir auch nicht mehr mit Bildern was aufklären. Auch keine Entscheidungen diskutieren. Ein Cupfinale so zu entscheiden, das ist der komplette Wahnsinn.“