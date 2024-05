Wohnungsbrand in Wien: Gesamtes Gebäude evakuiert

Brandalarm am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Wiener Bezirk Währing. In einer Erdgeschoßwohnung brach ein Feuer aus, dichter Rauch breitete sich rasch im Gebäude aus. 37 Menschen mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Ein 26-Jähriger wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.