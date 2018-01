Costa Rica: Vom Urwald in den Großstadtdschungel

Unbeschwerten Tagen wird an der Karibik-Küste gefrönt. Vor allem rund um Puerto Viejo. Zwei Worte, die man überall in Costa Rica aufschnappt, sind dort besonders oft zu hören: Pura Vida, pures Leben! Zwei Worte, die man sich zur Begrüßung oder als Trinkspruch zuruft, oder einfach aus Freude darüber, glücklich zu sein. Was in Puerto Viejo nicht schwerfällt. Naturbelassene Palmenstrände und türkisblaues Meer helfen dabei. In Lokalen wie im Nema wird auf neue Freundschaften angestoßen. Am besten mit Chiliguaro, dem Nationalgetränk aus (Zuckerrohr-)Schnaps, Tomaten- und Zitronensaft, Tabasco. Vor der Tasty Waves Cantina treffen wir auf Surflehrer Misael. Dann gesellt sich Dive-Guide Oswaldo mit Freunden dazu, die im klapprigen Ami-Schlitten vorfahren. Nur Stunden zuvor waren wir mit dem Betreiber einer Tauchbasis in Punta Uva unter Wasser. Fast flehend appelliert er an uns: „Bitte schreibt über die Korallenbleiche, die sich rasant entlang der ganzen Küste ausbreitet. Die Menschen in Europa müssen das erfahren!“ Tatsächlich verheißt der Anstieg der Wassertemperatur von bisher 28 auf nunmehr konstante 30 Grad für das maritime Gleichgewicht nichts Gutes.