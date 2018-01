Foto mit Netflix-Star: Twitteria erfüllt Traum

Ins Rollen gebracht hatte die ganze Aktion Damaris, Schülerin an der Orestimba High School in Kalifornien. Vergangenen Oktober fragte sie Harbour via Twitter, wie viele Retweets sie denn bräuchte, damit er auf ihren Abschlussfotos posiere. "25.000", antwortete der Netflix-Star, stellte zugleich aber zwei weitere Bedingungen: Er wolle den offiziellen Pullover der High School tragen und eine Posaune in der Hand halten.