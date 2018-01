Städtereisen und Kreuzfahrten immer beliebter

Insgesamt planen heuer 88 Prozent auf Urlaub zu fahren, auch ans Meer oder im Rahmen einer Kreuzfahrt. Jeder zweite kann sich mittlerweile vorstellen in See zu stechen. 37 Prozent wollen sogar öfter reisen als im Vorjahr. Acht von zehn Österreichern planen in diesem Jahr bis zu drei Urlaube.