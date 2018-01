Kickl will Flüchtlinge „konzentrieren“

"Kickl hat nicht verstanden, dass er nicht mehr FPÖ-Generalsekretär ist"

Dennoch, die Wortwahl des Innenministers ließ bei der Opposition rasch die Wogen hochgehen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher wertete den Sager als "unsäglich" und "Ablenkungsmanöver vom Arbeiterverrat": "Herbert Kickl hat offenbar noch nicht verstanden, dass er nicht mehr FPÖ-Generalsekretär ist. Er trägt jetzt Verantwortung für die Republik, will aber nur davon ablenken, dass er die Quote für Drittstaatsangehörige erhöht und das Lohn- und Sozialdumping in Österreich fördert", so Lercher.