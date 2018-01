iPhone-Explosion: Sieben Verletzte im Apple Store

Schockmoment in einem Zürcher Apple Store: Als ein Mitarbeiter am Dienstagvormittag einen iPhone-Akku austauschen wollte, überhitzte der Stromversorger und ging in Flammen auf. Der Mitarbeiter erlitt Verbrennungen an der Hand, in dem Geschäft breitete sich beißender Rauch aus. Die Berufsfeuerwehr musste anrücken, sieben Personen benötigten medizinische Betreuung.