Samsung auf der CES: 8K, Mikro-LED & KI-Upscaling

Der TV-Weltmarktführer Samsung hat auf der Elektronikmesse Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas seinen neuen Technologie-Hoffnungsträger im Wettrüsten mit der OLED-Konkurrenz enthüllt: Mikro-LED-Fernseher. Am Beispiel eines 146-Zoll-Monstrums mit 8K-Auflösung will man auf der Messe demonstrieren, dass nicht nur OLED für schöne Bilder und sattes Schwarz sorgt.