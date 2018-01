Zu Gast bei den Presleys

Am 8. 1. pilgern wieder die Massen nach Graceland, um den Geburtstag von Elvis Presley zu feiern. Seit 2017 ist sein einstiges Heim noch spektakulärer. „Before Elvis there was nothing.“ Vor Elvis gab es nichts. Das berühmte Zitat von John Lennon prangt weithin sichtbar in großen Lettern auf der Anschlagstafel eines Motels. Doch Graceland, diese Pilgerstätte für Millionen Elvis-Fans aus der ganzen Welt, das gab es schon lange bevor der Junge aus Tupelo, Mississippi zum King wurde. Ursprünglich stand hier die Farm von Stephen C. Toofs, die nach seiner Tochter Grace benannt wurde. „Anmut, Grazie“ – der Name gefiel Elvis Presley so gut für sein neues Heim, das er mit nur 22 Jahren 1957 um 100.000 Dollar erstand, dass er ihn beibehielt.