CPU-Lücke: Grazer Forscher unter ersten Entdeckern

Grazer halfen bei Update-Entwicklung mit

Die drei Grazer haben bereits für drei ältere Angriffsmethoden ein Patch namens "Kaiser" entwickelt, das helfen soll, nun auch den Zugriff durch die "Meltdown"-Methode zu verhindern. "Wir haben den Patch in professionelle Hände der wichtigsten IT-Unternehmen übergeben", erläuterte Schwarz. Sie passen den Grazer Lösungsvorschlag nun an und dieser soll in kommenden Sicherheits-Updates ausgeliefert werden. "Dieses Update greift aber die zentrale Arbeitsweise von schnellen Prozessoren an und könnte sich vor allem in seiner Geschwindigkeit bemerkbar machen", meinen die Experten.