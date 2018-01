Festnetztelefone gegen Handy-Schmuggel im Häfn

Im Kampf gegen den Schmuggel mit Handys in Gefängnissen setzt Frankreich künftig auf gute alte Festnetztelefone. Sie sollen in fast allen Gefängniszellen installiert werden; der Auftrag wurde bereits ausgeschrieben, bestätigte das Pariser Justizministerium am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Zeitung "Le Monde".