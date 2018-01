Kapstadt - Lebensfreude und Genuss

Bereits vor 300 Jahren begann Jan van Riebeeck, der erste Gouverneur am Kap, mit dem Weinanbau. Am 2. Februar 1659 schrieb er in sein Tagebuch: „Heute, der Herr sei gepriesen, wurde zum ersten Mal aus Kaptrauben Wein gepresst.“ Vor allem das hinreißende Städtchen Stellenbosch, die älteste von Europäern gegründete Siedlung in Südafrika, und Constantia, der südliche Vorort von Kapstadt, erlangten schon bald Weltruhm mit ihren edlen Rebensäften. Selbst Napoleon soll monatlich mehr als zwei Dutzend Flaschen Constantia-Wein getrunken haben. „Hier hinter dem Tafelberg bleiben die Wolken hängen, in der Gegend gibt es mehr Wasser als in der Steiermark“, verrät Leo Hillinger ein Geheimnis dieses Naturparadieses. Noch heute schmiegen sich zahlreiche Weingüter in die sanften Hänge. Viele von ihnen betreiben Restaurants auf Weltklasse-Niveau, in denen man die Kreationen der Küche mit den hauseigenen Tropfen begießen kann.