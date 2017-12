Stand Up Paddling im Hintertuxer Gletscher

Als der staatlich geprüfte Höhlenführer Roman Erler aus Lanersbach in Tux im August 2007 eine Wandertour im Gebiet machte, entdeckte er durch Zufall seitlich im Gletscher einen zehn Zentimeter breiten Spalt. Sein Blick hinein verlor sich in einem großen schwarzen Nichts. Etwas Angst machte sich in ihm breit, doch die Neugierde war stärker. Mit einem Eispickel erweiterte er den Spalt und ebnete so den Weg in eine einzigartige Welt.