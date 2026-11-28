Nachwuchs, Kampfmannschaft, Helfer, Räumgeräte und Bagger! Amstetten schuftete rund um die Uhr, damit der Rasen fürs Zweitliga-Derby am Samstag (15.30) gegen St. Pölten schneefrei wird. Die Bundesliga hatte es ja Donnerstag spätabends verschoben! Nun wollen sich die Mostviertler sportlich belohnen.
Frau Holle tobte sich aus. Rund 20 cm Schnee. Das Ertl-Glas-Stadion glich ab Donnerstag mehr einer Winterlandschaft, denn einem Derby-Schauplatz. Da waren intensive Räumarbeiten nötig, halfen viele mit, um den Rasen spielfähig zu machen. „Jetzt lassen wir’s hoffentlich auf dem Feld brennen“, zwinkerte Kapitän Lukas Deinhofer, der mit dem Team selbst anpackte...
Amstetten blickte beim „Krone“-Vorab-Besuch voller Vorfreude auf das auf Samstag verschobene Zweitliga-Derby gegen St. Pölten (da kann man den SKU-Adventkalender kaufen). Doch wofür steht das „junge“, eher traditionslose NÖ-Duell? „Ich finde, es wird immer umkämpfter, mit einer Brisanz, die einem Derby entspricht. Es geht gegen die Landeshauptstädter, die will man schlagen. Ein Sieg ist eingeplant“, so Deinhofer. „Auch die verschiedenen Philosophien machen es spannend.“ Trainer Andi Gahleitner: „Der SKN setzt auf das Spielerische. Wir haben einen direkteren, intensiveren und pressingorientierteren Zugang, dazu viel Mentalität.“ Oder wie „Deini“ sagte: „Wir sind zusammengeschweißt, eine Familie und da gehört auch gemeinsam feiern dazu.“
Ganz wichtig ist Bomber David Peham, mittlerweile mit 101 Zweitliga-Toren: „Der 100er war nicht mehr weit weg. Hoffentlich kommen noch ein paar Treffer dazu – am besten gleich gegen den SKN.“ Da lachte die Runde um Philipp Offenthaler: „Er will ja eh immer, dass wir zu ihm spielen – nein, der ,Peschi’ hat uns schon viele Punkte gebracht.“ Wo will Amstetten, schon oft vorne dabei, auf Sicht hin? Deinhofer: „Wir sind ein klassischer Zweitligist, der toll aufgestellt ist und weiß, wo er herkommt.“ St. Pölten gab indes den Jahresabschluss 2025/26 bekannt, das Minus beträgt rund 2,4 Millionen Euro (davor 3,4 Mio.).
Auch SKU-Toproutinier Sebastian Wimmer betonte: „Es zeichnet Amstetten aus, dass man nichts herbeischwören will und ein gutes Sprungbrett in die Bundesliga sein kann.“ Wie zuletzt bei Pertlwieser, Conateh (je Lustenau), Eisschill (Altach) und Gragger (GAK). Trainer Gahleitner, auch Co im U21-Nationalteam: „Unser offizielles Ziel ist ein einstelliger Platz. Die Jungs haben niedergeschrieben, was sie erreichen wollen. Etwa wie viele Punkte, wie viele Tore nach Standards – aber auch, wie sie auftreten und wirken wollen.“ Als Fußballfamilie. Im Derby ganz besonders.
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