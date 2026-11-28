Ganz wichtig ist Bomber David Peham, mittlerweile mit 101 Zweitliga-Toren: „Der 100er war nicht mehr weit weg. Hoffentlich kommen noch ein paar Treffer dazu – am besten gleich gegen den SKN.“ Da lachte die Runde um Philipp Offenthaler: „Er will ja eh immer, dass wir zu ihm spielen – nein, der ,Peschi’ hat uns schon viele Punkte gebracht.“ Wo will Amstetten, schon oft vorne dabei, auf Sicht hin? Deinhofer: „Wir sind ein klassischer Zweitligist, der toll aufgestellt ist und weiß, wo er herkommt.“ St. Pölten gab indes den Jahresabschluss 2025/26 bekannt, das Minus beträgt rund 2,4 Millionen Euro (davor 3,4 Mio.).