Zeitpunkt des Comebacks bei Lara Vadlau noch offen

„Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf mein Knie!“

Ihr Fokus liege aktuell auf dem körperlichen Aufbau: „Ich konzentriere mich zu hundert Prozent auf mein Knie. In dieser Phase geht es vor allem um Muskelaufbau.“ Der Fortschritt ist freilich nur ein allmählicher. „Ich kann noch nicht wirklich viel Gewicht verwenden und habe bei fast jeder Kniebeuge Schmerzen – aber das wird schon. Bei der Beugung bin ich aktuell bei etwa 120 Grad.“ Neben gezieltem Training im Kraftraum setzt Vadlau auf Ausdaueraufbau: „Ich radle viel am Ergometer und möchte hier auf Mallorca auch wieder auf das Straßenrad steigen.“