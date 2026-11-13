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Sölden: „Wir sind definitiv keine Bittsteller!“

Ski Alpin
13.11.2026 05:31
In Sölden ging der Weltcup-Auftakt über die Bühne.
In Sölden ging der Weltcup-Auftakt über die Bühne.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Die Ski-Fans blicken dieser Tage zum Weltcup nach Levi. Wo morgen (Damen) und übermorgen (Herren) die Slalom-Saison eröffnet wird. Aber hinter den Kulissen lohnt sich auch ein Blick nach Sölden! Dass in der Schweiz aktuell über die Machbarkeit von möglichen Super-G-Rennen auf dem Gletscher im Ötztal diskutiert wird, kostet Sölden nur ein kurzes Kopfschütteln.

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Viel mehr konzentriert man sich auf die eigenen Pläne, Hausaufgaben und Visionen. Und „Mr. Sölden“ Jack Falkner sagt im Gespräch mit der „Krone“ ganz klar: „Wir sind definitiv keine Bittsteller. Wir sind Veranstalter, die für höchste Qualität stehen und mithelfen wollen, den Wintersport zu beleben.“

Jack Falkner
Jack Falkner(Bild: GEPA)

Erzwungen wird gar nichts
Heißt: Wenn, dann wird der Sölden-Super-G den allerhöchsten Ansprüchen gerecht, erzwungen wird gar nichts. Sölden hat dem Weltverband (FIS) soeben frische Pläne geschickt, wie man (ab 2028) einen sicheren und spektakulären Super-G veranstalten könnte. Gefahren wird dann an zwei Wochenenden, zuerst die Riesentorläufe für Damen und Herren, dann eine Woche später die Super-Gs.

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Kritik an Kalenderplanung
Sollte ein Super-G nicht möglich sein, wird es ein anderes zweites Rennen (eventuell einen Teambewerb?) geben. Fakt ist, dass die Ski-Welt händeringend um neue Spots für Speed-Rennen sucht. Schließlich reißt die Kritik, dass es bei der Kalenderplanung ein klares Technik-Übergewicht gibt, nicht ab.

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