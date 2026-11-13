Sölden: „Wir sind definitiv keine Bittsteller!“

Erzwungen wird gar nichts

Heißt: Wenn, dann wird der Sölden-Super-G den allerhöchsten Ansprüchen gerecht, erzwungen wird gar nichts. Sölden hat dem Weltverband (FIS) soeben frische Pläne geschickt, wie man (ab 2028) einen sicheren und spektakulären Super-G veranstalten könnte. Gefahren wird dann an zwei Wochenenden, zuerst die Riesentorläufe für Damen und Herren, dann eine Woche später die Super-Gs.