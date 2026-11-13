Sölden: „Wir sind definitiv keine Bittsteller!“

Die Ski-Fans blicken dieser Tage zum Weltcup nach Levi. Wo morgen (Damen) und übermorgen (Herren) die Slalom-Saison eröffnet wird. Aber hinter den Kulissen lohnt sich auch ein Blick nach Sölden! Dass in der Schweiz aktuell über die Machbarkeit von möglichen Super-G-Rennen auf dem Gletscher im Ötztal diskutiert wird, kostet Sölden nur ein kurzes Kopfschütteln.
Viel mehr konzentriert man sich auf die eigenen Pläne, Hausaufgaben und Visionen. Und „Mr. Sölden“ Jack Falkner sagt im Gespräch mit der „Krone“ ganz klar: „Wir sind definitiv keine Bittsteller. Wir sind Veranstalter, die für höchste Qualität stehen und mithelfen wollen, den Wintersport zu beleben.“
Erzwungen wird gar nichts
Heißt: Wenn, dann wird der Sölden-Super-G den allerhöchsten Ansprüchen gerecht, erzwungen wird gar nichts. Sölden hat dem Weltverband (FIS) soeben frische Pläne geschickt, wie man (ab 2028) einen sicheren und spektakulären Super-G veranstalten könnte. Gefahren wird dann an zwei Wochenenden, zuerst die Riesentorläufe für Damen und Herren, dann eine Woche später die Super-Gs.
Kritik an Kalenderplanung
Sollte ein Super-G nicht möglich sein, wird es ein anderes zweites Rennen (eventuell einen Teambewerb?) geben. Fakt ist, dass die Ski-Welt händeringend um neue Spots für Speed-Rennen sucht. Schließlich reißt die Kritik, dass es bei der Kalenderplanung ein klares Technik-Übergewicht gibt, nicht ab.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.