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Heute vorsorgen. Morgen Chancen schenken.

Tirol
11.11.2026 00:01
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Jedem Kind den besten Start. YEAH! Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ schaffen Sie als Eltern, ...
Jedem Kind den besten Start. YEAH! Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ schaffen Sie als Eltern, Großeltern oder Pat:innen schon heute die finanzielle Basis für morgen.(Bild: Wiener Städtische)
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Von Promotion Team

Die erste eigene Wohnung, ein Studium oder der Führerschein: Kinder haben viele Träume. Wer frühzeitig finanziell vorsorgt, kann dazu beitragen, dass aus diesen Träumen später Wirklichkeit wird. Die Wiener Städtische unterstützt Familien mit ihrer neuen Kindervorsorge „sorgenfreies.zukunftsnest“.

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Eltern wünschen sich für ihre Kinder vor allem eines: eine gute Zukunft. Doch ein erfolgreicher Start ins Erwachsenenleben ist häufig auch mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Ausbildung, Studium, Mobilität und die erste eigene Wohnung kosten Geld. Umso wichtiger wird es, frühzeitig einen finanziellen Grundstein zu legen.

Dass dieses Bewusstsein in Österreich stark ausgeprägt ist, zeigt eine aktuelle Umfrage der Wiener Städtischen unter 1.000 Müttern und Vätern: Sieben von zehn Eltern sorgen bereits finanziell für ihre Kinder vor. Für 63 Prozent ist der wichtigste Beweggrund, ihrem Nachwuchs einen guten Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen.

Zeit ist ein entscheidender Faktor
Gerade bei der langfristigen Vorsorge spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. Wer bereits bei der Geburt eines Kindes beginnt, regelmäßig Geld zurückzulegen, nutzt den Zinseszinseffekt und kann so über viele Jahre auch mit kleineren Beträgen ein schönes Vorsorgepolster aufbauen.

Zitat Icon

Finanzielle Vorsorge eröffnet Kindern neue Chancen. Entscheidend sind nicht große Beträge, sondern ein früher Beginn und eine Vorsorge, die zur Familie passt.

Walter Peer, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Tirol

Bild: Schedl/ Wiener Städtische

Eine Vorsorge, die mitwächst
Mit „sorgenfreies.zukunftsnest“ bietet die Wiener Städtische eine flexible Vorsorgelösung für Kinder, Enkel- und Patenkinder. Sie verbindet die Sicherheit einer klassischen Lebensversicherung mit den Ertragschancen einer fondsgebundenen Veranlagung. Die individuelle Kombination aus Sicherheit und Ertragsoptimierung kann im Laufe der Zeit angepasst werden.

Ein wesentliches Element ist der Versorgerschutz: Verstirbt die vorsorgende Person während des vereinbarten Zeitraums, wird die Vorsorge durch eine entsprechende Kapitalleistung abgesichert.

Besonders interessant ist der langfristige Gedanke: Die Vorsorge muss nicht mit dem 18. Geburtstag enden. Das erwachsene Kind kann den Vertrag später übernehmen und als eigene Vermögens- und Altersvorsorge weiterführen.

Schon ab 30 Euro monatlich
Die neue Kindervorsorge ist bereits ab 30 Euro monatlich möglich. Damit können auch Familien, die zunächst kleinere Beträge investieren möchten, frühzeitig mit einer privaten Vorsorge beginnen.

„Jedes Kind entwickelt eigene Interessen, Wünsche und Lebenswege. Eine gute Vorsorgelösung sollte deshalb nicht nur Sicherheit bieten, sondern auch die nötige Flexibilität für unterschiedliche Lebensentscheidungen“, betont Peer.

Unter dem Kampagnenmotto„Jedem Kind den besten Start. YEAH!“ macht die Wiener Städtische auf die Bedeutung frühzeitiger finanzieller Vorsorge aufmerksam.

Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrem Berater schriftlich und elektronisch erhältlich sowie auf www.wienerstaedtische.at/basisinformationsblaetter abrufbar.

Weitere Informationen: wienerstaedtische.at/kindervorsorge

(Bild: Wiener Städtische)
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