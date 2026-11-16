Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

„Schön, dich zu sehen!“ Sichtbarkeit rettet Leben

Niederösterreich
16.11.2026 00:01
Werbung
Mach dich sichtbar! Helle Kleidung, Reflektoren und gute Beleuchtung sorgen dafür, dass du im ...
Mach dich sichtbar! Helle Kleidung, Reflektoren und gute Beleuchtung sorgen dafür, dass du im Straßenverkehr früher erkannt wirst – besonders in der dunklen Jahreszeit.(Bild: Radland NÖ/Mobilitätsland NÖ)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Gerade in der dunklen Jahreszeit können schon kleine Maßnahmen einen großen Unterschied machen. Ob jung oder alt, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Scooter: Wer gut sichtbar ist, ist sicherer unterwegs.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Dunkelheit, Nebel oder Regen werden Fußgänger und Radfahrer oft erst spät erkannt. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) werden Menschen mit dunkler Kleidung im Abblendlicht eines Autos erst aus rund 25 Metern erkannt, mit heller Kleidung aus etwa 40 Metern. Reflektierende Materialien erhöhen die Sichtbarkeit hingegen auf bis zu 140 Meter – und verschaffen Autofahrern wertvolle Reaktionszeit.

Genau hier setzt Radland Niederösterreich, eine Initiative von Mobilitätsland Niederösterreich, mit der landesweiten Kampagne „Schön, dich zu sehen! Mach dich sichtbar – für dich und für andere.“ an. Denn gute Sichtbarkeit betrifft uns alle – Kinder auf dem Schulweg ebenso wie Erwachsene und ältere Menschen im Alltag.

Reflektierende Kleidung und eine funktionierende Fahrradbeleuchtung helfen, auch bei Dunkelheit ...
Reflektierende Kleidung und eine funktionierende Fahrradbeleuchtung helfen, auch bei Dunkelheit frühzeitig erkannt zu werden.(Bild: Radland NÖ/Mobilitätsland NÖ)

Kleine Maßnahmen, große Wirkung
Helle Kleidung, reflektierende Elemente an Jacken, Taschen oder Rucksäcken sowie eine funktionierende Fahrradbeleuchtung helfen, früher erkannt zu werden. Wenige Handgriffe, die im Straßenverkehr viel bewirken können.

Mitmachen und gewinnen!

Begleitend zur Kampagne gibt es attraktive Preise zu gewinnen, die dich sichtbar machen. Gleichzeitig warten wertvolle Tipps für mehr Sicherheit im Alltag.

Mach dich sichtbar – für dich und für andere!

Alle Informationen zur Kampagne und zum Gewinnspiel:
www.radland.at/schoen-dich-zu-sehen

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
16.11.2026 00:01
Loading
Niederösterreich

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
103.682 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
99.994 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Ski Alpin
Drama um Joshua Sturm! Samba-Party bei ÖSV-Debakel
67.591 mal gelesen
Joshua Sturm ist im zweiten Durchgang ausgeschieden. 
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1193 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1040 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
819 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf