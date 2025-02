Das Montafon präsentiert sich bereits WM-reif

Heute und morgen wird auf der 220 Meter langen und 28 Grad steilen Strecke trainiert, am Samstag steigen dann die Europacup-Einzelbewerbe für Damen und Herren, ehe am Sonntag die „Dual Moguls“-Entscheidungen anstehen. „Dadurch, dass das Zielstadion von der Bergstation fußläufig in kurzer Zeit erreichbar ist, können Zuschauer mit einer Fußgängerkarte auch ohne Skier live dabei sein“, erklärt Borg. „Von den Terrassen der Gastronomiebetriebe ist die gesamte Strecke einzusehen, aber auch im Ziel wird es einen Ausschank durch den Skiclub Montafon geben.“