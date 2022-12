Nach Bale und zweitem Titel-Ring ruft der Neustart

Für Tajouri ist es nach dem Titel-Gewinn mit New York schon der zweite! Die Verletzung bekam der Wiener durch die Therapie in Landau (D) wieder in den Griff, zurzeit feilt er in Miami an seinem Körper samt Ball-Einheiten. Ab 1. Jänner ist Tajouri dann auf Klubsuche: „Für mich war es ein Jahr zum Vergessen, ich muss nach knapp fünf Jahren nicht mehr unbedingt in der MLS bleiben und bin für ein neues Abenteuer offen!“