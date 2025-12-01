„Sie haben mir Hälfte der Schädeldecke abgenommen“

Cyprien Sarrazin ist bei seinem Horror-Sturz vor einem Jahr in Bormio nur mit viel Glück nicht gestorben. Nun arbeitet der Franzose entschlossen an einem Comeback im Ski-Weltcup. „Ich habe Lust, es noch einmal zu versuchen, zurückzukommen und auf Topniveau Ski zu fahren“, sagte Sarrazin zu „Eurosport. Dabei wolle er aber keine halben Sachen machen, stellte der 31-Jährige klar: „Wenn ich merke, dass es für Hochleistungssport nicht reicht, würde ich aufhören. Das ist sicher.“