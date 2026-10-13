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Snowboardcrosser Dusek: „Wird das große Highlight“

Wintersport
13.10.2026 15:01
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Für Snowboardcrosser Jakob Dusek steht in der kommenden Saison mit der Heim-WM in Montafon ein großes Highlight an. Unter anderem darüber sprach der Niederösterreicher mit krone.tv im Rahmen der ÖSV-Einkleidung in Pasching.

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