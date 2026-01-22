Zweifacher Kitz-Sieger bestätigt Liebesgerüchte

Es gibt ein neues Wintersport-Traumpaar! Ski-Ass Cyprien Sarrazin hat in Kitzbühel bestätigt, dass die Gerüchte rund um eine Liaison zwischen ihm und der deutschen Langläuferin Laura Gimmler wahr sind. Zuletzt hatten schon gemeinsame Fotos für Spekulationen gesorgt.
Die Gerüchteküche brodelte seit einiger Zeit, vor allem, nachdem Sarrazin und Gimmler zusammen Langlaufen waren und dann ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet hatten. Nun hat der Franzose die Liebesgerüchte auch offiziell bestätigt.
Und zwar am Rande der Präsentation der neuen Ski-Doku „Downhill Skiers“, am Donnerstag in Kitzbühel, bei der auch die „Krone“ vor Ort war. „Ich stand jetzt ziemlich viel auf Langlaufski. Seit Jänner bestimmt an neun oder zehn Tagen jeweils mindestens zwei Stunden. Ich mache es nicht aus Trainingsgründen“, erklärte der Franzose zunächst.
Auf Nachfrage der „Bild“, ob er es denn tue, um Zeit mit seiner Freundin zu verbringen, bestätigte der Skirennläufer schließlich: „Ganz genau! Es macht mir richtig viel Spaß.“ Damit ist die Katze endgültig aus dem Sack: Sarrazin und die deutsche Profi-Langläuferin sind das neueste Traumpaar des Wintersports.
Privates Glück nach Leidenszeit
Privat also ein Grund zur Freude für den zweifachen Kitzbühel-Sieger, der nach seiner Horror-Verletzung in Bormio im Dezember 2024, sogar um sein Leben kämpfen musste. Mittlerweile steht er wieder auf Skiern und arbeitet an einem Comeback. Ob der 31-Jährige dieses wirklich realisieren kann und wird, steht derzeit noch nicht fest.
Seine Herzensdame hingegen bricht schon bald zu den Olympischen Spielen auf. Gimmler wurde am Dienstag nämlich als Teil des deutschen Aufgebots bestätigt.
