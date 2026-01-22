Zweifacher Kitz-Sieger bestätigt Liebesgerüchte

Privates Glück nach Leidenszeit

Privat also ein Grund zur Freude für den zweifachen Kitzbühel-Sieger, der nach seiner Horror-Verletzung in Bormio im Dezember 2024, sogar um sein Leben kämpfen musste. Mittlerweile steht er wieder auf Skiern und arbeitet an einem Comeback. Ob der 31-Jährige dieses wirklich realisieren kann und wird, steht derzeit noch nicht fest.