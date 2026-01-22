Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wintersport-Traumpaar

Zweifacher Kitz-Sieger bestätigt Liebesgerüchte

Ski Alpin
22.01.2026 16:07
Cyprien Sarrazin und Laura Gimmler sind das neue Traumpaar des Wintersports.
Cyprien Sarrazin und Laura Gimmler sind das neue Traumpaar des Wintersports.(Bild: Krone KREATIV/Birbaumer Christof, instagram.com/cyprien_sarrazin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es gibt ein neues Wintersport-Traumpaar! Ski-Ass Cyprien Sarrazin hat in Kitzbühel bestätigt, dass die Gerüchte rund um eine Liaison zwischen ihm und der deutschen Langläuferin Laura Gimmler wahr sind. Zuletzt hatten schon gemeinsame Fotos für Spekulationen gesorgt. 

0 Kommentare

Die Gerüchteküche brodelte seit einiger Zeit, vor allem, nachdem Sarrazin und Gimmler zusammen Langlaufen waren und dann ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet hatten. Nun hat der Franzose die Liebesgerüchte auch offiziell bestätigt. 

Lesen Sie auch:
Serien-Stars! Ab heute auf Prime Video zu sehen: Nina Ortlieb, Conny Hütter, Dominik Paris und ...
Doku liefert Einblicke
„Kleiner Fehler kann Leben auf Kopf stellen“
22.01.2026

Und zwar am Rande der Präsentation der neuen Ski-Doku „Downhill Skiers“, am Donnerstag in Kitzbühel, bei der auch die „Krone“ vor Ort war. „Ich stand jetzt ziemlich viel auf Langlaufski. Seit Jänner bestimmt an neun oder zehn Tagen jeweils mindestens zwei Stunden. Ich mache es nicht aus Trainingsgründen“, erklärte der Franzose zunächst.

Auf Nachfrage der „Bild“, ob er es denn tue, um Zeit mit seiner Freundin zu verbringen, bestätigte der Skirennläufer schließlich: „Ganz genau! Es macht mir richtig viel Spaß.“ Damit ist die Katze endgültig aus dem Sack: Sarrazin und die deutsche Profi-Langläuferin sind das neueste Traumpaar des Wintersports. 

Privates Glück nach Leidenszeit
Privat also ein Grund zur Freude für den zweifachen Kitzbühel-Sieger, der nach seiner Horror-Verletzung in Bormio im Dezember 2024, sogar um sein Leben kämpfen musste. Mittlerweile steht er wieder auf Skiern und arbeitet an einem Comeback. Ob der 31-Jährige dieses wirklich realisieren kann und wird, steht derzeit noch nicht fest. 

Lesen Sie auch:
Cyprien Sarrazin schuftet und schuftet für ein Ski-Comeback.
„Eine Last abgefallen“
Sarrazin schuftet: „Ich sehe nicht mehr doppelt!“
20.05.2025
Kein Weltcup-Comeback?
Sarrazin über Horror-Sturz: „Wäre fast gestorben!“
03.03.2025
Vier Monate später
Nach Gehirnblutung: Sarrazin wieder im Training
18.04.2025

Seine Herzensdame hingegen bricht schon bald zu den Olympischen Spielen auf. Gimmler wurde am Dienstag nämlich als Teil des deutschen Aufgebots bestätigt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
136.833 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
121.427 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
118.898 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Ski Alpin
Wintersport-Traumpaar
Zweifacher Kitz-Sieger bestätigt Liebesgerüchte
Kitz-Anekdote
Knauß und die Polizei: „Zahlen musste ich nicht“
Kriechmayr stimmt zu
Odermatt bangt: „In Kitzbühel ist das anders“
Osttirolerin wieder da
Ski-Weltcup-Comeback nach drei Jahren Leidenszeit
Fällt Rekordzeit?
Naschenweng in Kitz: „Kärntner schlägt man nicht!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf