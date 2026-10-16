Raus aus der Krise, rein ins Leben

Unkompliziert, professionell und kostenlos: Über die Mobile sozialpsychiatrische Betreuung (MSB) unterstützt Jugend am Werk Steiermark Menschen mit psychischen Erkrankungen in fast allen steirischen Regionen.
„Für Menschen in einer psychischen Krise kann es mitunter schon eine unüberwindbare Hürde sein, zu einer psychosozialen Beratungsstelle zu gehen. Genau da kommt die Mobile sozialpsychiatrische Betreuung von Jugend am Werk ins Spiel. Wir unterstützen unsere Kund*innen direkt in ihrem Umfeld“, erklärt Alice Schreiner, Geschäftsbereichsleiterin mobile Dienste. Das Angebot richtet sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen, Depressionen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen etc.
Individuelle Stabilisierung
„Unser Ziel ist es, unsere Kund*innen zu stabilisieren, so dass sie weitgehend selbstständig leben können“, erklärt Schreiner. Das gelang etwa bei Frau M.* im Raum Voitsberg: Psychische Erkrankungen führten hier zu Konflikten in der Familie, Problemen mit den Nachbarn und Mietrückständen. Das MSB-Team unterstützte etwa bei der Suche nach Fachärzten und beriet zu finanziellen Angelegenheiten.
Zwei Jahre später sieht das Leben von Frau M. ganz anders aus, wie Schreiner erzählt: „Es gibt wieder guten Kontakt zur Familie, Mietrückstände wurden bezahlt und Auseinandersetzungen mit den Nachbarn gehören der Vergangenheit an. Facharzttermine nimmt unsere Klientin regelmäßig wahr. Das ist eine nachhaltige Veränderung, die nur durch individuelle Unterstützung erreicht werden kann.“
Professionelle Begleitung
Das MSB-Team arbeitet dabei auch mit anderen Professionist*innen zusammen: Herr T.* aus Graz war etwa aufgrund einer psychischen Erkrankung schon lange arbeitslos. Damit er erfolgreich in eine Lehre starten konnte, haben die Mitarbeiter*innen von MSB etwa mit einer arbeitsplatznahen Qualifizierung kooperiert, „Unser Kunde konnte seinen Wunschberuf ausüben und wurde gleichzeitig dabei unterstützt, eine psychotherapeutische Anbindung zu finden, um langfristig stabil zu bleiben.“
Unterstützung von Anfang an
Aktuell unterstützt Jugend am Werk 270 Klient*innen in der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung in fast allen steirischen Regionen. Nur in Weiz und Deutschlandsberg wird kein MSB angeboten. „Um schnell starten und den Leidensdruck minimieren zu können, beraten wir bei Neuanfragen gerne unverbindlich an unserem Standort oder auch zuhause. Das Angebot soll so niederschwellig wie möglich sein“, schließt Schreiner.
Für die Mobile sozialpsychiatrischen Betreuung braucht es einen positiven Bescheid der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft bzw. des Magistrats Graz. Bei der Antragsstellung kann Jugend am Werk unterstützen. www.jaw.or.at
Mehr Information: www.jaw.or.at/msb
Lendplatz 35
8020 Graz
Telefon: +43 50 7900 0
E-Mail: office@jaw.or.at
Website: www.jaw.or.at