Erster Sieg für Toronto in NBA-Vorbereitung

Die Toronto Raptors haben am Samstag (Ortszeit) im zweiten Spiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) den ersten Sieg gefeiert. Sie bezwangen die LA Clippers in Vancouver 114:106.
Der Wiener Jakob Pöltl steuerte neun Punkte, vier Rebounds, einen Assist sowie zwei Steals bei. Er war 21:32 Minuten im Einsatz. RJ Barrett verbuchte als Topscorer 20 Zähler.
Star-Neuzugang Kawhi Leonard war wie schon beim 105:129 gegen Miami Heat vor einer Woche in Quebec City auch gegen seinen Ex-Klub aus Kalifornien nicht mit von der Partie.
Am Dienstag (in Toronto) und am Donnerstag (auswärts) treffen die Kanadier jeweils auf den amtierenden NBA-Champion New York Knicks. Das fünfte und letzte Vorbereitungsspiel bestreiten sie am Freitag bei den Detroit Pistons. In die reguläre Saison der weltstärksten Basketball-Liga starten die Raptors am 21. Oktober gegen die Chicago Bulls.
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