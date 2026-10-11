Erster Sieg für Toronto in NBA-Vorbereitung

Am Dienstag (in Toronto) und am Donnerstag (auswärts) treffen die Kanadier jeweils auf den amtierenden NBA-Champion New York Knicks. Das fünfte und letzte Vorbereitungsspiel bestreiten sie am Freitag bei den Detroit Pistons. In die reguläre Saison der weltstärksten Basketball-Liga starten die Raptors am 21. Oktober gegen die Chicago Bulls.