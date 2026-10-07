Mit Franz Klammer in den Nockbergen wandern!

Der Treffpunkt ist um 8 Uhr bei der Talstation der Kaiserburgbahn. Ab 8.30 Uhr bringt die Kaiserburgbahn die Wanderer hinauf auf den Gipfel, ehe um 10 Uhr bei der Bergstation die offizielle Begrüßung samt Bergandacht stattfindet. Danach wird gewandert. Zur Auswahl stehen drei Routen.