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Samstag, 17. Oktober

Mit Franz Klammer in den Nockbergen wandern!

Bergkrone
07.10.2026 11:46
Franz Klammer zeigt Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier seine Kärntner Nockberge.
Franz Klammer zeigt Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier seine Kärntner Nockberge.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Am Samstag, dem 17. Oktober lädt Österreichs Skikaiser alle Wanderbegeisterten zum großen Franz Klammer Wandertag – präsentiert von der „Bergkrone“ – nach Bad Kleinkirchheim ein. 

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Wenn Franz Klammer am Samstag, dem 17. Oktober, gemeinsam mit der „Krone“ in Bad Kleinkirchheim zum Wandertag lädt, geht es nicht um Hundertstelsekunden, Ideallinie oder Bestzeit. Sondern ums gemeinsame Unterwegssein und drei Wege führen ins Ziel.

Der Treffpunkt ist um 8 Uhr bei der Talstation der Kaiserburgbahn. Ab 8.30 Uhr bringt die Kaiserburgbahn die Wanderer hinauf auf den Gipfel, ehe um 10 Uhr bei der Bergstation die offizielle Begrüßung samt Bergandacht stattfindet. Danach wird gewandert. Zur Auswahl stehen drei Routen.

 Wer es sportlich mag, schließt sich Olympiasieger Franz Klammer auf der anspruchsvolleren Tour an. Die leichte Route wird von der sympathischen Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier begleitet, dazu gibt es eine mittlere Variante, die Hannes Wallner von der „Bergkrone“ anführt.

Seit Jahren begeistert der Franz Klammer-Wandertag
Seit Jahren begeistert der Franz Klammer-Wandertag(Bild: Hannes Wallner)

Auch mehrere Wanderführer des Biosphärenparks Nockberge, Bergretter und Johanniter sind mit dabei.

Zwischen den Schritten bleibt jedenfalls genug Zeit zum Plaudern, für Erinnerungen und wohl auch für die eine oder andere Story aus einer Karriere, die österreichische Sportgeschichte geschrieben hat.

Der Wandertag bietet auch genug Zeit, um mit dem Skikaiser zu plaudern oder ein Erinnerungsfoto ...
Der Wandertag bietet auch genug Zeit, um mit dem Skikaiser zu plaudern oder ein Erinnerungsfoto zu machen.(Bild: Hannes Wallner)

Ab 15 Uhr klingt der Franz Klammer-Wandertag beim Ski- und Bikerestaurant „Zum Sepp“ bei der Kaiserburg-Talstation aus. Dort sorgen Markus Wutte und Band für Musik, später werden beim Gewinnspiel Preise verlost. Also, Wanderschuhe schon gefunden?

 Denn am 17. Oktober heißt es in Bad Kleinkirchheim „Servus Franz! Gemma wandern!“

Mehr Infos: www.seeundberg.at/

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