Stolze 1.200 Euro für eine Bergjacke?

Auch die Details passen: Die Kapuze funktioniert mit Helm, die Taschen bleiben trotz Rucksack-Hüftgurt erreichbar und über große Reißverschlüsse unter den Armen kann schnell gelüftet werden. Denn wer beim Aufstieg ordentlich schwitzt, wird auch mit der besten Membran irgendwann feucht. Deshalb hilft Aufzippen mehr als jedes technische Versprechen.

Positiv aufgefallen ist mir bei der Testtour die Robustheit der Arc’teryx Sperro SV. Bei vielen extrem leichten Jacken hat man fast Angst, einmal kräftiger am Fels entlangzustreifen. Bei der Sperro denkt man darüber deutlich weniger nach. Sie fühlt sich wie Ausrüstung an, die tatsächlich etwas aushalten soll.