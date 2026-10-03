Murder and Arson
Serious Criminal Caught at the Innviertel Border
Bavarian border police apprehended a serious criminal on a long-distance tour bus. The Romanian national (47) had previously served time for a homicide. He still had nearly two years left to serve from a conviction for aggravated arson, which he was supposed to have served at home. The man was arrested.
That’s how quickly a routine check can turn deadly serious! On Friday morning around 8:30 a.m., Bavarian border officers near Passau inspected a long-distance tour bus traveling from Amsterdam to Vienna. Inside, they discovered a serious felon who was wanted on an arrest warrant.
Aggravated Arson
The Hamburg Public Prosecutor’s Office had issued an arrest warrant for the 47-year-old Romanian. The man had been convicted of aggravated arson and still had 674 days remaining on his prison sentence. Instead of serving those nearly two years in his home country, the man was apparently traveling internationally.
Even a homicide
And that’s not all: The Hamburg Immigration Office had already revoked the man’s right to freedom of movement in Germany. This is because he has not only committed aggravated arson but also a homicide. He is therefore only permitted to reside in his home country or in other EU member states where his right to freedom of movement remains intact.
Man Is Now in Custody
After the arrest warrant was served, he was taken into police custody and subsequently transferred to a Bavarian correctional facility. In addition, officers from the Passau Border Police Station initiated a preliminary investigation into a violation of the EU Freedom of Movement Act. Further criminal and immigration-related measures will be taken in coordination with the relevant authorities.
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