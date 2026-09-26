Wien ist drei Tage das Basislager der Bergwelt

Paul Preuss (1886-1913) gilt als einer der Wegbereiter des modernen Freikletterns. Der gebürtige Altausseer vertrat schon vor mehr als 100 Jahren die Idee, dass Kletterer eine Route möglichst aus eigener Kraft bewältigen sollten. Sein berühmter Satz: „Das Können ist des Dürfens Maß.“ Preuss gelangen rund 150 Erst- und 300 Alleinbegehungen. 1913 stürzte er mit nur 27 Jahren am Mandlkogel im Gosaukamm tödlich ab.

Die int. Paul-Preuss-Gesellschaft, 2014 am Grundlsee gegründet, hält seine alpine Philosophie lebendig. Sie steht für Eigenverantwortung, fairen Stil und Respekt vor Berg und Natur. Mit dem Paul-Preuss-Preis werden herausragende Alpinisten ausgezeichnet, die diese Werte verkörpern.