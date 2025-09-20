„Matte, als ich sah, wo du gestürzt warst, wo die Rettungskräfte im Einsatz waren, den zerbrochenen Zaun und dich auf der anderen Seite, bin ich fast durchgedreht, weil ich um die Schwere der Situation fürchtete“, schildert der 40-Jährige seine ersten Gedanken vor Ort. „Was für eine Tragödie, einen Kollegen so zu verlieren.“