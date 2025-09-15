Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot

Familie hoffte auf ein Wunder

Die Eltern von Franzoso und sein Bruder Michele – er ist selbst Skilehrer und ein begeisterter Wintersportler – flogen sofort nach Chile und hofften am Krankenbett auf ein Wunder. Zwei Tage nach dem schlimmen Sturz verlor der Italiener den Kampf mit dem Tod. Am Dienstag wäre er 26 Jahre alt geworden.