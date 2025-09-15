Vorteilswelt
Trauer um Speed-Fahrer

Schlimmer Trainingssturz: Matteo Franzoso ist tot

Ski Alpin
15.09.2025 20:18
Matteo Franzoso
Matteo Franzoso(Bild: GEPA)

Der Wintersport trauert: Der italienische Skifahrer Matteo Franzoso ist am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, die er bei seinem schlimmen Trainingssturz in Chile erlitten hatte.

Der 25-jährige Speedspezialist war am Samstag nach einem Sprung zu Sturz gekommen, unter einem Sicherheitsnetz durchgerutscht und anschließend  gegen einen Windschutz geprallt, wobei er eine schwere Kopfverletzung erlitt.

Nach der Erstversorgung auf der Piste wurde Franzoso direkt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Santiago geflogen. Dort versetzten die Ärzte ihn in ein künstliches Koma, um die erforderlichen Untersuchungen durchführen zu können. 

(Bild: GEPA)

Familie hoffte auf ein Wunder
Die Eltern von Franzoso und sein Bruder Michele – er ist selbst Skilehrer und ein begeisterter Wintersportler – flogen sofort nach Chile und hofften am Krankenbett auf ein Wunder. Zwei Tage nach dem schlimmen Sturz verlor der Italiener den Kampf mit dem Tod. Am Dienstag wäre er 26 Jahre alt geworden.

„Das ist eine Tragödie für seine Familie und für unseren Sport“, sagte Italiens Verbandspräsident Flavio Roda in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch:
Matteo Franzoso erlitt im Training einen schweren Sturz und wurde im Krankenhaus ins Koma ...
Zustand kritisch
Neue Details: Speed-Ass prallte gegen Windschutz
14.09.2025

17 Weltcup-Auftritte
Franzoso war im Dezember 2021 erstmals im Weltcup angetreten. Seitdem brachte er es in Abfahrt und Super-G auf 17 Einsätze, zweimal fuhr er unter die besten 30. Mit den italienischen Top-Fahrern um Dominik Paris hatte sich Franzoso im Skigebiet La Parva nahe Santiago de Chile auf die neue Saison vorbereitet.

