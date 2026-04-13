Schweiz-Teamchef: Corona-Zertifikat gefälscht

„Schweren Fehler gemacht“

Er habe sich in einer außergewöhnlichen persönlichen Notlage befunden, da er sich nicht impfen lassen wollte. „Ich erkenne, dass ich in dieser Angelegenheit einen schweren Fehler gemacht habe. Ich stehe dafür gerade und übernehme die volle Verantwortung.“ Fischer ist seit Sommer 2016 Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. 2018, 2024 und 2025 führte er das Team jeweils zu WM-Silber. Im Mai bestreitet er bei der Heim-WM seine letzten Titelkämpfe als Nationalcoach. In der Gruppe ist auch Österreichs Team ein Gegner.