Steirer bei Forstarbeiten von Bäumen eingeklemmt

Schwerer Forstunfall Dienstagvormittag im oststeirischen Greinbach: Ein 45-Jähriger wurde von zwei Bäumen eingeklemmt und schwer verletzt. Sein Sohn leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.
Der 45-jährige Oststeirer war am Dienstag gemeinsam mit seinem Sohn in einem abschüssigen Waldstück mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Beim Versuch eine Fichte umzuschneiden, verkeilte sich diese. Als der Mann dies lösen wollte, verdrehte sich der Baum beim Umfallen und der Steirer wurde zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Infolge rollten die Bäume weg und er rutschte einen Hang hinunter.
Der Sohn des Mannes leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr Penzendorf konnte den Schwerverletzten mit dem Roten Kreuz bergen und schließlich an die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 16 übergeben – der Mann wurde ins Grazer Universitätsklinikum geflogen.
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