Steirer bei Forstarbeiten von Bäumen eingeklemmt

Der 45-jährige Oststeirer war am Dienstag gemeinsam mit seinem Sohn in einem abschüssigen Waldstück mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Beim Versuch eine Fichte umzuschneiden, verkeilte sich diese. Als der Mann dies lösen wollte, verdrehte sich der Baum beim Umfallen und der Steirer wurde zwischen zwei Bäumen eingeklemmt. Infolge rollten die Bäume weg und er rutschte einen Hang hinunter.