Power Struggle
UEFA Withdraws Boycott of FIFA Tournaments
Following the failure of the World Soccer Federation’s plans to sell shares in the World Cup, UEFA will withdraw its threat to boycott all FIFA tournaments.
This was reported by British media ahead of a meeting of UEFA member associations on Thursday in Monaco. The 55 UEFA member nations had voted in favor of a boycott in late June in response to the investment plans proposed by FIFA President Gianni Infantino.
Ahead of the U-20 Women’s World Cup, which begins on September 5, UEFA is reversing this stance due to FIFA’s now-scrapped plans to sell shares. According to media reports, UEFA has now received appropriate guarantees. However, the European soccer union is likely to maintain its opposition to Infantino at the helm of the world governing body.
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