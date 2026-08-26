Debut for the Linz team
LASK’s Preferred Opponent? “They Won’t Win the Champions League!”
A first for LASK! Following their heroic 5-1 victory over Celtic Glasgow in the Champions League playoff, the Linz team is making its debut in Europe’s premier club competition. Coach Didi Kühbauer has no specific preferences for who they might face.
On Thursday evening, the Upper Austrians will find out who their Champions League opponents will be. During the draw (6 p.m./live on the sportkrone.at live ticker), the Linz team will be drawn from Pot 4.
“If Real Madrid is in the mix, that’d be wonderful”
For Kühbauer, one thing is already clear: “We’ll be the underdogs.” He doesn’t have a preferred opponent. “We’ll just take whatever comes our way. And if Real Madrid is in the mix, that’s wonderful. I mean, we’re not going to win the Champions League—that much is certain. But we want to enjoy those games with the fans.”
A dream comes true for Adeniran
Goal-scoring machine Samuel Adeniran also didn’t want to express any preferences for the eight matches in the group stage. “Whichever teams we’re drawn against, they’ll be world-class teams. And one day I’ll be able to tell my kids that I played against them.”
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