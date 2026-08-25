Under Hospital Care
Now there is a 29th Legionnaires’ disease victim
Since the outbreak began in Linz, a total of 29 people have fallen ill with Legionnaires’ disease. As was announced on Tuesday, another person residing in Linz is currently receiving hospital treatment for a Legionella infection linked to the outbreak, according to the State of Upper Austria.
Three-quarters of the total 190 water samples submitted to AGES have now been tested and analyzed. In a water sample from a cooling tower, Legionella pneumophila of the Allentown subtype was detected in addition to many different Legionella variants. This subtype was also identified in three cases of illness that are epidemiologically linked.
Analysis Is Not Yet Fully Complete
Due to the high number of Legionella bacteria detected, the genetic analyses have not yet been fully completed. The genetic analyses available so far do not yet provide conclusive evidence that the cooling tower is the source of the infection. Further genetic analyses are still pending.
Additional sites are being investigated
To ensure that no potentially relevant source of infection is overlooked, additional sites are also being investigated. These were identified, among other methods, using an AI-assisted search, according to the Upper Austrian State Government.
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