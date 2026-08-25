With 32 million euros
Real estate manager slid into bankruptcy
Von Salzburg-Krone
Bankruptcy proceedings have now been initiated at the Salzburg Regional Court against “Am Goldeck GmbH” from Altmünster in Upper Austria. According to the balance sheet as of December 31, 2024, liabilities total just under 31.6 million euros, as reported by KSV 1870 ...
The bankruptcy proceedings were initiated following a petition filed by a creditor. It is not yet known how many creditors and employees are affected.
It is also not yet known why the company went bankrupt. Creditors can file their claims through KSV 1870 until October 29, 2026.
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