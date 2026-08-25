Tiroler Polizei kam Drogenbande auf die Schliche

Erfolgsmeldung der Polizei in Kufstein! Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte man eine kriminelle Vereinigung, die vorwiegend im Raum Kufstein agierte, ausforschen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen und zwei 23-jährige Einheimische, einen 23-jährigen Rumänen sowie eine 22-jährige Deutsche.