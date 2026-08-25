Tiroler Polizei kam Drogenbande auf die Schliche

Ein Schlag gegen die Drogenkriminalität in Tirol gelang der Kriminaldienstgruppe der Polizei in Kufstein. Sie kamen mehreren mutmaßlichen Dealern auf die Schliche. Bei Hausdurchsuchungen fanden sie Drogen, Waffen und Vermögenswerte.
Erfolgsmeldung der Polizei in Kufstein! Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte man eine kriminelle Vereinigung, die vorwiegend im Raum Kufstein agierte, ausforschen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 22-jährigen und zwei 23-jährige Einheimische, einen 23-jährigen Rumänen sowie eine 22-jährige Deutsche.
Sie stehen im Verdacht, größere Mengen an Suchtmittel in Form von Kokain und Cannabiskraut über den Grenzübergang Kiefersfelden geschmuggelt und anschließend verkauft zu haben.
Bereits im April wurden sie über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen. „Bei den anschließend durchgeführten Hausdurchsuchungen konnten zahlreiche elektronische Beweismittel, Vermögenswerte, ca. 500 Gramm Kokain, ca. 420 Gramm Cannabiskraut, ca. 180 Gramm Cannabisharz sowie mehrere Waffen, unter anderem auch Schusswaffen, sichergestellt werden“, schildert die Polizei.
Die drei Einheimischen wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Der Rumäne sowie der Deutsche wurden auf freiem Fuß angezeigt.
Mutmaßliche Unterhändler ausgeforscht
Damit noch nicht genug. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurden ebenfalls drei weitere einheimische im Alter von 21, 26 und 29 Jahren sowie ein Bosnier (28) als mögliche Unterhändler ausgeforscht. Auch sie wurden festgenommen.
Die Gruppierung steht im Verdacht seit Anfang 2025 im Raum Kufstein insgesamt knapp zwei kg Kokain sowie ca. 39 kg Cannabiskraut in Verkehr gesetzt zu haben.
Die Polizei
Bei den Hausdurchsuchungen konnten ebenfalls elektronische Beweismittel sowie Suchtmittel in Form von 70 Gramm Kokain und geringe Mengen Cannabiskraut sichergestellt werden. Drei Männer wurden festgenommen. Der 26-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
„Zusammenfassend steht die Gruppierung im Verdacht seit zumindest Anfang 2025 im Raum Kufstein insgesamt knapp zwei kg Kokain sowie ca. 39 kg Cannabiskraut in Verkehr gesetzt zu haben“, so die Polizei abschließend.
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