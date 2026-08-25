Unstoppable! SPG Wallern Remains Unbeaten

TSV St. Johann came away empty-handed in the fifth round of the Regionalliga Nord against league leader Wallern. The Upper Austrians earned a well-deserved 4-0 victory and continue to sit atop the standings. There was a small cause for celebration for bottom-of-the-table Pinzgau: Trailing 0–2 against Seekirchen, they managed to pull off a 2–2 draw and secure their first point of the season. Check out the highlights of the round in the video.